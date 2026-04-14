نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع 8% إلى 8.6 مليار دولار النصف الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:04 مساءً - يارا الجنايني– أظهرت بيانات أداء ميزان المدفوعات ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 8% خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى نحو 8.6 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

متحصلات دخل الاستثمار ترتفع 5.7% إلى 1.4 مليار دولار

وأوضح البنك المركزي المصري المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات، أن مدفوعات دخل الاستثمار ارتفعت بمعدل 7.7% لتسجل نحو 9.9 مليار دولار مقابل مستويات أقل خلال الفترة المقابلة، بينما صعدت متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 5.7% لتسجل نحو 1.4 مليار دولار.

