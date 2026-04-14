بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران وتصاعد التوتر في مضيق هرمز

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:23 صباحاً - سي إن بي سي_ بدأ الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، تنفيذ حظر على حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج، عقب انهيار محادثات السلام وتحميل واشنطن طهران مسؤولية فشلها بسبب رفضها التخلي عن طموحاتها النووية، ليببدأ الحصار البحري، وفق واشنطن، عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، ويشمل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار “سيتم تدميرها فورًا”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن الولايات المتحدة لم تستهدف بعض الزوارق السريعة لعدم اعتبارها تهديدًا كبيرًا، محذرًا من أنه سيتم التعامل مع أي اقتراب منها “بسرعة وحسم”.

في السياق ذاته، أفادت وكالة ، نقلًا عن مذكرة للبحرية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ستفرض سيطرة واسعة على بحر العرب وخليج عُمان، في إطار تعزيز الرقابة البحرية.

وأوضحت المذكرة أن الإجراءات ستشمل مراقبة حركة جميع السفن، بغض النظر عن جنسيتها، مع التأكيد على عدم تعطيل المرور عبر مضيق هرمز إلى الوجهات غير الإيرانية.

كما أشارت إلى أن السفن المحايدة قد تخضع لعمليات تفتيش للتحقق من عدم نقل بضائع محظورة، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والدواء والسلع الأساسية، بعد إخضاعها للفحص.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين مطلعين، أن ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف ضربات عسكرية محدودة ضد إيران، إلى جانب فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، بهدف كسر الجمود في مسار المفاوضات.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض حصارًا بحريًا، مؤكدًا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: “سنطبق حصارًا كاملًا.. لن نسمح لإيران بجني الأموال من بيع النفط”.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتدفع أسعار النفط إلى موجة ارتفاع جديدة، قد تتجاوز تلك التي شهدتها الأسواق في بداية النزاع.

كما قد يؤدي التصعيد إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، ما يزيد من احتمالات عودة المواجهات المباشرة.

من جانبه، حذر المتحدث باسم المقر المركزي “خاتم الأنبياء” في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، من أنه “لن يكون هناك ميناء آمن في الخليج” إذا تعرضت الموانئ الإيرانية لأي تهديد.

وفي بروكسل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن ما يحدث في مضيق هرمز يعكس الحاجة إلى تشكيل “تحالف دولي قوي للأمن البحري”، مع التأكيد على رفض أي إجراءات تقيد حرية الملاحة وفق القانون الدولي.

ومن بكين، وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “هش للغاية”، داعيًا المجتمع الدولي إلى منع أي تصعيد والحفاظ على مسار التهدئة.

