نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تبدأ إجراءات القيد المؤقت ل 10 شركات بقطاع البترول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2026 07:07 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها “مؤقتا” في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك، خلال عقد رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار توجهات الدولة الحالية لزيادة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا في إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة قي البورصة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية تأتي اتساقاً مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات الذي يُعد ركيزة أساسية وأداة تنفيذية ضمن “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً للمزيد من التمكين لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة دوره الفعال في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وكذا جذبا لمزيد من الاستثمارات بما يعزز من كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير البترول أن رؤية طرح عدد من شركات البترول تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، بهدف استغلال الطفرة التى حققها القطاع مؤخراً لتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الشركات بناء على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.

وأضاف بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، من شأنه أن يسهم في استفادة الشركات من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع عبر شريحة واسعة ومتنوعة لمصادر التمويل من المستثمرين سواء الافراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، لافتا كذلك إلى أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تُعد وسيلة جيدة ومعبرة بشكل كبير لتقييم أداء الشركات، وأن هذا التقييم يمثل عاملا مؤثراً في عمليات الاندماج أو الاستحواذ التى من شأنها تقوية وضع الشركات التشغيلي.

وجدد وزير البترول الإشارة إلى أن طرح عدد من شركات قطاع البترول يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، هذا فضلاً عن المساهمة في رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وكذا توفير بدائل تمويلية بعيداً عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، فضلا عن منح المزيد من الثقة لسوق المال المصرية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.

وأشار الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ومن ثم يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول بالبورصة المصرية “قيداً مؤقتاً” ثم القيام بتقييم عادل لهذه الشركات، مستعرضاً موقف الشركات التى يتم الإسراع بقيدها “مؤقتا” في البورصة، موضحاً أنه تم منذ أيام قيد 6 شركات، ولافتا إلى أن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.

وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بأن يتم وضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.

