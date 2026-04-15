د.فريد: 5 شركات أمريكية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:13 صباحاً - محمد أحمد_ ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمقر شركة McLarty Associates للاستشارات في واشنطن، بمشاركة نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، من بينها SpaceX وWalmart وVertiv وC5 Capital، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار حوار استثماري مباشر يستهدف تعزيز التواجد الاستثماري الأمريكي في مصر وتحويل الاهتمام المتزايد إلى استثمارات ومشروعات فعلية.

الحكومة المصرية تتبنى أطر قانونية تواكب المعايير الدولية في مجال إدارة الأصول وتوفير العملات الأجنبية

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تتبنى أطرًا قانونية حديثة تواكب المعايير الدولية في مجال إدارة الأصول وتوفير العملات الأجنبية، بما يضمن تسهيل حركة الاستثمار من التأسيس إلى التخارج، وحماية حقوق المستثمرين، مع توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة.

وشدد الوزير على أهمية التحول من الحوار إلى التنفيذ، داعيًا الشركات العالمية إلى تقديم مقترحات فنية ومشروعات محددة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وخلال المائدة، شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول فرص الاستثمار في السوق المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ومقومات الاقتصاد والبنية التحتية الداعمة للنمو.

SpaceX: الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة

وأعربت SpaceX عن أن الاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت Walmart أن مصر تمثل منصة محورية لتعزيز سلاسل الإمداد والتوسع في الأسواق الإقليمية.

وأوضحت C5 Capital أنها ترى فرصًا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المستدامة في السوق المصري.

Vertiv: مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة

وأكدت Vertiv أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركات العالمية، بما يدعم تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتوسع الاستثماري.

