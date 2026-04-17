نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يعيد تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة حسين عيسى من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 أبريل 2026 04:14 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية.

ونص القرار على أن تكون المجموعة بعضوية وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي المصري، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما نص القرار على أنه للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونص القرار أيضًا على أن تعقد المجموعة الوزارية لريادة الأعمال اجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المصري رئاسة المجموعة الوزارية حال حضوره.

