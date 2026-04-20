حنان الريحاني: مؤسسة السويدي إليكتريك تستهدف الوصول إلى 50 ألف متدرب عبر التوسع في التعليم الفني

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتكنولوجيا EDTECH، إن مؤسسة السويدي إليكتريك تركز بشكل أساسي على التعليم الفني والتدريب المهني.

أضافت الريحاني على هامش حفل إطلاق وتقديم عروض المشاريع لمبادرة” الاستثمار من أجل التوظيف“(IFE) التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW)، أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى نحو 50 ألف متدرب في مختلف التخصصات الصناعية داخل مصر، مشيرة إلى أنها تعمل منذ عام 2011، لكنها ركزت خلال الفترة من 2011 إلى 2017 على خدمة مجموعة السويدي فقط، قبل أن تتحول بداية من 2017 إلى نموذج أكثر شمولًا كخدمة مجتمعية تستهدف مختلف القطاعات الصناعية في مصر من خلال منظومة التعليم الفني المزدوج.

وتابعت: “التحدي الأكبر كان يتمثل في القدرة على التوسع وتحقيق المستهدفات الطموحة، خاصة مع محدودية الموارد باعتبار المؤسسة غير هادفة للربح وتخضع لميزانية محدودة يتم تخصيصها سنويًا كنسبة من ميزانية الشركة الأم، وهو ما لم يكن كافيًا لتحقيق خطط النمو والتوسع المستهدفة”.

وأوضحت أنها شاركت في إحدى جلسات التعريف بالمبادرة بوزارة التجارة قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تم التعرف على برنامج IFE، ما دفع الفريق إلى التقدم رغم التحديات الكبيرة وإجراءات التقييم الصارمة.

وأكدت أن نجاح مشروع إطلاق مركز السخنة للتميز لم يكن ليحدث دون الدعم الفني والتيسير من فريق البرنامج، مشيرة إلى أن وجود رؤية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس كان شرطًا أساسيًا للنجاح، مع أهمية أن تكون الأهداف واقعية وقابلة للتنفيذ حتى لا تؤدي إلى فشل المشروع.

وأضافت أن المشروع سيتم تشغيله في سبتمبر المقبل، داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وهو ما يمثل إضافة مهمة لدعم سوق العمل من خلال توفير كوادر مدربة وفرص توظيف مباشرة في القطاعات الصناعية المحيطة.

وأشارت الريحاني إلى أن المستهدفات تشمل تسجيل ما يقرب من 2500 إلى 3000 طالب داخل النظام التدريبي، إلى جانب توفير ما بين 1500 إلى 1800 فرصة عمل مرتبطة بالمشروعات الصناعية في المنطقة الاقتصادية.

ونوهت إلى أن التركيز الحالي يمتد أيضًا إلى القطاعات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد المجالات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، لما له من فرص نمو كبيرة على مستوى الصناعة والطاقة.

أضافت أن المؤسسة تستعد لتقديم عدد من المقترحات المستقبلية للتوسع، تشمل مشروعات جديدة في مجالات متعددة، من بينها دعم الهجرة النظامية للشباب المصري بهدف توفير فرص عمل لائقة بالخارج، بالإضافة إلى مشروع جديد يتمثل في إنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا كنموذج تعليمي تطبيقي يعتمد على التعليم التكنولوجي والتدريب العملي، بما يعزز من فرص التوظيف في القطاعات الحديثة.

