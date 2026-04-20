نعرض لكم الان تفاصيل خبر 388.5 مليون دولار صافي شراء الأجانب والعرب بسوق الدين الثانوية اليوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 10:10 مساءً - يارا الجنايني – أظهرت بيانات البورصة المصرية عن فئات المستثمرين في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – تسجيل تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي شراء بنحو 388.5 مليون دولار خلال تعاملات اليوم، مدفوعًا بإقبال قوي على شراء أذون الخزانة.

وعلى صعيد تعاملات الأجانب والعرب في السوق الثانوية لأذون الخزانة، فقد سجلت صافي شراء بنحو 388.8 مليون دولار، نتيجة مشتريات بلغت 842.3 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 453.4 مليون دولار.

وعلى مستوى سندات الخزانة، سجلت التعاملات صافي بيع محدود بنحو 365 ألف دولار، حيث بلغ إجمالي قيمة البيع نحو 12.2 مليون دولار، مقابل مشتريات بلغت 11.8 مليون دولار.

وبتفصيل التعاملات بحسب الجنسية، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بنحو 363.6 مليون دولار، نتيجة مشتريات بلغت 753.2 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 389.6 مليون دولار، فيما سجلوا صافي بيع في السندات بقيمة 365 ألف دولار.

أما المستثمرون العرب، فقد سجلوا صافي شراء بنحو 25.2 مليون دولار في أذون الخزانة، نتيجة مشتريات بلغت 89.1 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 63.8 مليون دولار، فيما لم يسجلوا أي تعاملات تُذكر في سندات الخزانة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 388.5 مليون دولار صافي شراء الأجانب والعرب بسوق الدين الثانوية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.