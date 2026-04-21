نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تتكبد ما يصل إلى 6 مليارات يورو بسبب أزمة الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 03:13 مساءً - – قال وزير الاقتصاد الفرنسي ​رولان ليسكور اليوم ‌الثلاثاء، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على ​أسواق الطاقة كلفت ​فرنسا ما يتراوح من ⁠أربعة مليارات يورو (4.71 ​مليار دولار) إلى ستة ​مليارات يورو.

التأثير يشمل ​ارتفاع تكاليف الدين الحكومي

وقال ليسكور لمحطة آر.تي.إل الإذاعية الفرنسية، إن ​هذا التأثير سيشمل ​ارتفاع تكاليف الدين الحكومي الناجم ‌عن ⁠الوضع الحالي في الأسواق.

طرح إجراءات لتجميد الإنفاق

وأضاف أنه سيطرح إجراءات لتجميد الإنفاق ​اليوم الثلاثاء، ​وأن ⁠رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعلن ​أيضا خطوات لمساعدة ​المستهلكين ⁠على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة ⁠مساء ​اليوم.

