وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس نجحت في جذب 16 مليار دولار استثمارات خلال 3 سنوات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:06 مساءً - سمر السيد _ قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت في جذب استثمارات بحوالي 16 مليار دولار خلال فترة أقل من 4 سنوات ” تحديدا 3 سنوات و9 شهور “، مقارنة بحوالي 9.5 مليار دولار فقط خلال السنوات الستة الأولى من إنشاء المنطقة.

وأرجع هذا الأداء المتطور نتيجة الاستفادة من البنية التحتية لمصر، والتي أنفقت عليها الحكومة الكثير من المبالغ المالية لتطويرها، فضلا عن جذب استثمارات في الموانئ والمناطق الصناعية ما أدى لخلق عائد كبير.

افتتاح عدد من المشروعات الجديدة أبريل الجاري في منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد

وتوقع جمال الدين، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة خلال شهر أبريل الجاري في منطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد، معولا على الوصول لأعلى رقم تعاقدي على صعيد اجتذاب الاستثمارات بالمنطقة خلال العام الجاري.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن حجم صادرات المشروعات العاملة بالمنطقة خلال العام الماضي سجل 2.5 مليار دولار، متوقعًا زيادة حجمها خلال العام الجاري مع دخول الكثير من المصانع للخدمة خاصة في صناعتي الملابس والمنسوجات بالقنطرة غرب والتي ستكون إحدى منصات التصدير العالمية في الفترة المقبلة.

جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

