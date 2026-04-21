رئيس OECD: اقتصادية قناة السويس أحد أهم الركائز الاستراتيجية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:06 مساءً - سمر السيد _ قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد أحد أهم الركائز الاستراتيجية لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، وكذلك جذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا، تلاها تعافٍ قوي، مع توقعات باستمرار النمو خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذا الأداء يعكس الجهود المتواصلة من قبل الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحرير سعر الصرف، ومساعي تقليل العجز المالي.

