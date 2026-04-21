مندوب مصر باليونسكو يجدد التزام القاهرة بدعم الفلسطينيين ورفض استهداف المدنيين والبنية التحتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:31 مساءً - جدد السفير طارق دحروج، مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تأكيد مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطينى، ورفضها التام لاستهداف المدنيين أو تدمير البنية التحتية الحيوية، مع استعدادها الكامل للتعاون مع اليونسكو وكافة الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيين.

كلمة مصر أمام المجلس التنفيذي لليونسكو

وأعرب السفير طارق دحروج، في كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لليونسكو، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب وفد جمهورية مصر العربية باعتماد مشروع قرار بشأن “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة/فلسطين على جميع جوانب اختصاص اليونسكو”، وذلك بالتوافق.

وثمن مندوب مصر التقدم الذي أحرزته الأمانة العامة للمنظمة في تنفيذ برنامج المساعدة العاجلة لقطاع غزة من خلال خطة العمل الشاملة للتعافي في القطاع، مشيداً كذلك بالاستجابة الفعالة للمنظمة لتطورات الأوضاع في غزة بمختلف مجالات اختصاصها.

وسلط الضوء على تأكيد مصر أن ضمان استمرارية العملية التعليمية يمثل أولوية قصوى، من خلال إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة، ودعم التعليم في حالات الطوارئ، لا سيما عبر مبادرة “الحرم الجامعي الافتراضي في غزة، التي تعمل مصر على دعمها من خلال “بنك المعرفة المصري”، باعتباره منصة تعليمية رقمية رائدة، بما يعزز قدرة الطلاب على مواصلة مسارهم الأكاديمي رغم الظروف الراهنة.

ودعا مندوب مصر منظمة اليونسكو إلى مواصلة وتكثيف جهودها لحماية التراث الثقافي المهدد، ودعم الوصول إلى المعلومات الموثوقة، وحماية الصحفيين، وتعزيز حرية التعبير، إلى جانب توظيف الخبرات العلمية لدعم إدارة الموارد الأساسية في القطاع.

الدور المصري في دعم غزة إنسانياً وسياسياً

وعلى الصعيدين الإنساني والسياسي، شدد السفير طارق دحروج على مواصلة مصر القيام بدور محوري في الاستجابة للأزمة، من خلال تقديم وتيسير وصول المساعدات الإنسانية؛ حيث قدمت مصر وحدها نحو 70% من إجمالي جهود الإغاثة الدولية لغزة منذ أكتوبر 2023، كما استقبلت مصر أكبر عدد من المصابين الفلسطينيين الذين احتاجوا للإجلاء والعلاج بالمستشفيات المصرية أو بالخارج.

ونوه كذلك إلى اضطلاع مصر بجهود الوساطة المكثفة بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال حشد الدعم الدولي واستضافة المؤتمرات ذات الصلة.

واختتم السفير طارق دحروج بتأكيد مصر على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية و خطة الرئيس الأمريكي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ويمهد الطريق نحو التعافي والاستقرار.