نعرض لكم الان تفاصيل خبر سفير إيطاليا: مصر كانت المحطة الأساسية لإيصال المنتجات لأوروبا خلال فترة التوترات الجيوسياسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:06 مساءً - سمر السيد _ قال أجوستينو باليزي سفير إيطاليا لدى القاهرة، إن مصر كانت المحطة الأساسية لإيصال المنتجات لقارة أوروبا خلال الفترة الماضية، وما شهدته من صراعات جيوسياسية وتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن حجم الاستثمارات الإيطالية المباشرة سجل مستويات قوية بالسوق المحلية ليصل إلى 7 مليارات يورو حاليا.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وروما تُعد من بين الأهم والأقوى على مستوى منطقة المتوسط، لافتا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا ذا أولوية في السياسة الإيطالية.

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين إيطاليا ومصر خلال 2025

ونوه أن بلاده تُعد أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات يورو في عام 2025، بنمو سنوي قدره 12%.

وأشار أجوستينو باليزي إلى أن الصادرات الإيطالية إلى مصر تتركز في الآلات والمعدات الصناعية والكيماويات وقطاع الطاقة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ولفت إلى أن العديد من الشركات الإيطالية تتخذ من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة إنتاجية للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس.

ولفت إلى أن الجهات الإيطالية تبدي رغبتها في الاستثمار بالسوق المحلية سواء على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وأشار باليزي، إلى أن تعزيز خطوط الشحن البحري بين مصر وإيطاليا يساهم في تقليص زمن نقل البضائع، خاصة المنتجات الزراعية سريعة التلف، ودعم حركة التجارة بين البلدين.

جاءت هذه التصريحات في كلمة السفير الإيطالي خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير إيطاليا: مصر كانت المحطة الأساسية لإيصال المنتجات لأوروبا خلال فترة التوترات الجيوسياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.