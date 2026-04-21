قطر: جهود الوساطة مع مصر وأمريكا وتركيا أسهمت بإرساء أساس خطة السلام بفلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:31 مساءً - أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولى بقطر الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند، أن جهود الوساطة التى اضطلعت بها دولة قطر بالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التركية، أسهمت فى إرساء الأساس لخطة السلام المؤلفة من عشرين بندًا، والتى اعتمدها لاحقًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (2803) .

كلمة قطر في اجتماع بروكسل لدعم فلسطين

جاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل..حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.

وأعربت المسند، عن خالص الامتنان والتقدير لمملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على قيادتهم ودعمهم الراسخ للشعب الفلسطيني وجهودهم المتواصلة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوهت إلى تعهد دولة قطر بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي دعمًا لأعمال مجلس السلام، مبينة أن هذه المساهمة الكبيرة تهدف إلى التوصل إلى تسوية نهائية تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت: بينما ندخل في مناقشاتنا التي تركز على الأطر التي أرساها قرار مجلس الأمن رقم (2803) والمرحلة الثانية من خطة السلام ذات العشرين بندًا، نؤكد بأن هذه الأطر تمثّل موجّهات أساسية لإعادة إرساء الأسس اللازمة لتعافي قطاع غزة وتحقيق تنميته المستدامة على المدى الطويل".

حوكمة التمويل وإعادة إعمار غزة

وشددت على ضرورة إرساء شروط تضمن الشفافية في تخصيص الأموال، بما يكفل توجيه جميع المساهمات المالية نحو مشاريع محددة مسبقًا، وأن تخضع لآليات منتظمة للمتابعة والتقييم وإعداد التقارير، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتماشى الدعم مع أحكام القانون الدولي بما يضمن أن تحترم المبادرات المبادئ الأساسية التي أرستها الأمم المتحدة، وركزت على أن إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الفلسطينية في تخطيط المشاريع من شأنه أن يضمن تلبية المبادرات الاحتياجات الفعلية للسكان.

ولفتت إلى أن المشاريع المحددة التي قد تحظى باهتمام أعضاء لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينين تشمل إعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، بما يضمن تعزيز التنمية طويلة الأمد وترسيخ الصمود المجتمعي.

وجددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين والشركاء الدوليين في تلبية الاحتياجات والحقوق العاجلة وطويلة الأمد لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، وهو أمرٌ أساسي لتحقيق السلام والأمن.