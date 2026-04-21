نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:06 مساءً - سمر السيد _ قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة، وتعزيز نمو أكثر تنوعًا واستدامة وموجهًا نحو التصدير.

أضاف أن الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها من قبل المستثمرين، خاصة في ظل التوجه العالمي لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد.

وتابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية والمعالم لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جاءت هذه التصريحات في كلمة وزير التخطيط خلال فعاليات المؤتمر التي نظمته وزارة التخطيط لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم تنافسية الاقتصاد، اليوم الثلاثاء بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

ولفت رستم، إلى أن المنطقة أصبحت منصة متكاملة تضم مراكز صناعية ولوجستية متطورة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، الذي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية.

وأضاف أن الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وصعوبة الملاحة جعلت قناة السويس خيار أمثل، كما بدأت تتعافى من التحديات التي تعرضت لها من قبل.

