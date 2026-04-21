فاركو تضخ 1.15 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام الجاري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:07 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت شركة فاركو للأدوية ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار و150 مليون جنيه خلال العام الجاري، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز معايير الجودة والسلامة داخل مصانعها.

افتتاح خط إنتاج لقطرات العيون بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون وحدة سنويًا

وقال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الاستثمارات تتوزع بواقع 500 مليون جنيه لإنشاء خط إنتاج جديد لقطرات العيون بمصنع الشركة في منطقة العامرية بالإسكندرية، إلى جانب 650 مليون جنيه خُصصت لتطوير خطوط الإنتاج القائمة ودعم أنشطة البحث والتطوير.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الخط الجديد، أن الطاقة الإنتاجية لخط قطرات العيون تبلغ نحو 20 مليون وحدة سنويًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير.

وأكد حلمي أن صناعة الدواء في مصر تقوم بالأساس على بُعد إنساني يتمثل في توفير علاج آمن وفعال بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يمثل محور استراتيجية «فاركو» منذ تأسيسها.

وأوضح أن الشركة تستحوذ على 9% من سوق الدواء المصري، مشيرًا إلى أنها نجحت في تعزيز مكانتها التنافسية، مدعومة باستثمارات مستمرة في تطوير القدرات الإنتاجية والبحث العلمي، إلى جانب تبني نموذج تشغيلي متكامل يراعي الأبعاد الاجتماعية للعاملين.

وأشار إلى أن «فاركو» تمضي في تنفيذ خطط توسعية طموحة، تشمل تحديث المصانع بشكل دوري والعمل بروح الفريق بين مختلف عناصر المنظومة الإنتاجية، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وشدد على أهمية التوسع في الأسواق الخارجية، لا سيما في القارة الأفريقية، عبر تعزيز التواجد في دول شرق ووسط وجنوب أفريقيا، من خلال شراكات تتيح تقديم منتجات دوائية قادرة على المنافسة عالميًا.

كما لفت إلى ضرورة الاستعداد للتغيرات المرتقبة في منظومة براءات الاختراع عالميًا، والتي ستفرض معايير أكثر صرامة على الدول النامية بحلول عام 2033، ما يتطلب زيادة الاستثمار في البحث العلمي وتطوير الأدوية المبتكرة، في ظل ارتفاع تكلفة تطوير العلاجات الحديثة.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتدريب الكوادر الأفريقية في القطاع الطبي، بما يدعم بناء شراكات مستدامة مع دول القارة.

تعاون الشركة مع جهات دولية لتطوير منتجات دوائية جديدة

وكشف عن تعاون الشركة مع جهات دولية لتطوير منتجات دوائية جديدة، مشيرًا إلى حصول بعض مصانع «فاركو» على اعتمادات دولية تعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى قرب تشغيل مصنع جديد لإنتاج الأدوية الحيوية والأنسولين، في خطوة تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد حلمي على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة والشفافية داخل المصانع، مؤكدًا أن سرعة الإبلاغ عن أي أخطاء ومعالجتها تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة الدواء والحفاظ على ثقة المرضى.

