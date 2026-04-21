مدبولي: زيادة الأجور 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه يوليو القادم

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:00 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، عن حزمة من القرارات لدعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.

تأمين السلع الاستراتيجية ومخزون كافٍ للدواء ولم نشهد اختفاء أى سلعة

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدولة نجحت في تأمين موقف السلع الاستراتيجية، والتأكد من توافر مخزون كافٍ منها، إلى جانب توفير مخزون مناسب من المواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء بما يكفي لعدة أشهر.

وأضاف مدبولي، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.

خطط استباقية وسيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة

وقال مدبولي، إنه على الصعيد الداخلي كانت الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة سيناريوهات الأزمة الحالية جراء توترات في المنطقة وحرب إيران وأمريكا، شأنها شأن حكومات العالم التي تحركت هي الأخرى في ظل تحديات فرضت عليها، حيث اتخذت 60 دولة إجراءات طارئة.

وتابع: وضعنا في اعتبارنا كحكومة سيناريوهات مختلفة مدركين طبيعة الحرب واتخذنا قرارات اقتصادية أسهمت في استقرار الاقتصاد المصرى، حيث يتم المتابعة المتأنية للأزمة والدراسة الدقيقة لتداعياتها والسرعة والحسم عند اتخاذ القرار، ثم تقييد الأثر، وقمنا بتشكيل لجنة للأزمة ضمت كل الأطراف المعنية منذ الساعات الأولى للحرب والمتابعة للتطورات الدولية وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة، والتعامل مع مختلف التداعيات المحتلمة لهذه التطورات.

وأشار إلى أنه تم تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية شملت تأمين احتياجات الطاقة وتأمين سلاسل الإمداد بما عزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه.

أضاف مدبولي، أن خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حَقَقَته، وأن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفر بالوقود 3,5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بعد 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا في الوقود.

