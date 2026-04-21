نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء: نستهدف صادرات بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2030 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:00 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صادرات الدواء المصري سجلت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق معدلات نمو قوية تُصنف ضمن الأعلى إقليميًا، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تحقيق نمو ثنائي الرقم بما يعزز قدرته التنافسية.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للقطاع تستهدف الوصول بالصادرات الدوائية إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بزيادة تدريجية خلال السنوات المقبلة لتتراوح بين 1.6 و1.7 مليار دولار في العام الجار.

وأوضح الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الخط الجديد لإنتاج قطرات العيون بشركة فاركو بمصنعها في العامرية، أن السوق المحلي يتمتع باستقرار في توافر المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية آمن ويغطي احتياجات السوق دون أي أزمات أو نقص في الأصناف الأساسية.

وأشار إلى أن هيئة الدواء تستهدف التوسع بقوة في الأسواق الأفريقية باعتبارها أحد أهم محاور تنمية الصادرات الدوائية المصرية، من خلال تعزيز التعاون مع دول القارة، وتطوير آليات سريعة لتسجيل واعتماد المستحضرات بما يسهل دخول الدواء المصري دون إجراءات مطولة.

وأكد رئيس هيئة الدواء أن مصر تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة في قطاع الدواء، بما يعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، خاصة مع التوسع في التواجد داخل الأسواق الأفريقية عبر مئات المنافذ والمدن المستهدفة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس هيئة الدواء: نستهدف صادرات بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.