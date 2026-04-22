نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة بالإمارات عند أدنى مستوى في 9 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 04:10 مساءً - – أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع ​مخزونات المنتجات النفطية ‌المكررة في الفجيرة بالإمارات إلى أدنى مستوياتها في ​تسع سنوات على ​الأقل بعدما أدت الحرب ⁠الأمريكية على إيران ​إلى اضطراب إمدادات الطاقة ​في المنطقة.

وانخفضت المخزونات إلى ما دون عشرة ملايين ​برميل الأسبوع الماضي ​في خضم ما وصفته وكالة ‌الطاقة ⁠الدولية بأنه أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم على الإطلاق.

يأتي هذا ​وفقا لبيانات ​منطقة ⁠الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، التي نشرتها ​ستاندرد اند بورز ​جلوبال ⁠كوموديتي إنسايتس، وتظهر مخزونات المنتجات النفطية للأسبوع ⁠المنتهي ​في 20 ​أبريل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة بالإمارات عند أدنى مستوى في 9 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.