نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أسعار الذهب مع ترقب محادثات واشنطن وطهران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:06 مساءً - _ واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد السندات، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى جلسة الاستماع الخاصة بتثبيت كيفن وارش، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 4724.31 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 16:28 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.8% إلى 4743.50 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض أسعار الذهب مع ترقب محادثات واشنطن وطهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.