مدبولي: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع فنلندا وتوسيع التعاون في التعليم والاتصالات والطاقة الخضراء

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:00 مساءً - دوت الخليج_ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير محمد غنيم سفير مصر لدى فنلندا.

فيما حضر من الجانب الفنلندي تيمو ياتينين نائب وزير الشئون الاقتصادية والتوظيف، ويارنو سيريال نائب وزير الخارجية للتجارة الدولية، وريكا إيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء المصري برئيس جمهورية فنلندا، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين، ومعربًا عن سعادته بعقد منتدى رجال الأعمال المصري–الفنلندي، والذي يمثل فرصة مهمة لتوطيد التعاون بين مجتمع الأعمال من الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى تطلع مصر إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان، لافتًا إلى فرص التعاون في قطاعات حيوية مثل التعليم، والطاقة الخضراء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من سوق عمل كبيرة وقوة شبابية مؤهلة.

وتطرق إلى لقائه مع شركة «فاليو» الفرنسية وافتتاح مركز أبحاث وتطوير يخدم الشركة عالميًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع فنلندا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما تتميز به فنلندا من خبرات في هذا المجال، ودور شركة «نوكيا» التاريخي كإحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع.

وأضاف أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون مع فنلندا في مجال التعليم، مؤكدًا أن الدولة تعمل على الارتقاء بجودة التعليم وتوفير مسارات تعليمية حديثة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أعرب رئيس جمهورية فنلندا عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع مصر، خاصة في مجالات التعليم، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض التجربة الفنلندية في تطوير تقنيات الاتصالات، مشيرًا إلى إنجازات شركة «نوكيا» كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال.

كما أعرب عن استعداد بلاده لدعم مصر في مختلف مراحل تطوير التعليم، مؤكدًا الرغبة في تعزيز الشراكة والتعاون المشترك بين البلدين.

