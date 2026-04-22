المفوضية الأوروبية تقترح حزمة تدابير للتعامل مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 04:10 مساءً - – اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم ​الأربعاء سلسلة من الإجراءات ‌لمواجهة تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على أسواق الطاقة في ​دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت ​المفوضية أن تلك الإجراءات تشمل ⁠تحسين توزيع وقود ​الطائرات بين دول التكتل ​لتجنب حدوث نقص.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية “الاختيارات التي ​نتخذها اليوم ستشكل ​قدرتنا على مواجهة تحديات الحاضر ‌وأزمات ⁠المستقبل… تلك الاستراتيجية ستتضمن إجراءات فورية وأيضا هيكلية للتخفيف عن المواطنين ​والشركات في ​أوروبا”.

وأضافت “علينا ⁠أن نسرع وتيرة التحول إلى ​مصادر الطاقة المحلية والنظيفة. ​سيمنحنا ⁠ذلك استقلالية وأمنا في قطاع الطاقة وسيعني ⁠أن ​بمقدورنا أن ​نتحمل العواصف الجيوسياسية”.

