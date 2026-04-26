أحمد زكي: تقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمار

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 05:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس شركة جنرال بيزنس جلوبال GBG المملوكة لمجموعة زكي جروب، أن إطلاق وزارة الاستثمار البوابة الإلكترونية الجديدة لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة في مسار التحول نحو الحكومة الرقمية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتبسيط دورة العمل أمام المصدرين والمستوردين.

قال زكي في تصريحات خاصة لحابي، إن البوابة الإلكترونية تمثل امتدادًا طبيعيًّا لمنظومة «النافذة الواحدة» ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACID، موضحًا أن الحكومة تتجه بشكل متسارع لاعتماد النظام الإلكتروني في جميع التعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بهدف تقليل الاحتكاك المباشر بين المتعاملين والجهات الرقابية، ورفع مستويات الكفاءة والشفافية.

وأوضح أن المنظومة لن تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد أو التصدير من حيث الرسوم أو المصروفات، لأن ذلك يعتمد على الرسوم المعلنة و»الفيز» المفروضة من الجهات المختصة.

شدد على أن الأثر الأكبر سيكون في توفير الوقت والجهد وتقليل الخطوات الورقية الطويلة، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على خفض بعض المصروفات التشغيلية.

وتابع: إن البوابة الجديدة ستتيح للمستورد أو المصدر تسجيل البيانات إلكترونيًّا أولًا بأول وتحميل المستندات المطلوبة قبل وصول الشحنة، بحيث تكون جميع المعلومات متاحة لمأمور الجمارك على النظام الإلكتروني فور بدء فحص الشحنة، مما يقلل الوقت المستغرق في المراجعات الورقية التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من زمن الإفراج.

أضاف أن واحدة من أهم المزايا المرتقبة للبوابة هي تقليل التالف من السلع الزراعية والغذائية، موضحًا أن هذه النوعية من السلع كانت تتعرض للخطر عند تأخر إجراءات الفحص والإفراج بسبب طول دورة المستندات، ومع التطبيق الإلكتروني المبكر، تصبح إجراءات الفحص أسرع، ما يضمن حماية السلع سريعة التلف وتقليل الفاقد الناتج عن الانتظار الطويل.

وأشار إلى أن المنظومة ستسهم كذلك في تقليل تكلفة الأرضيات والتخزين التي تتحملها الشركات بسبب تأخر إنهاء الإجراءات، لافتًا إلى أن الانتهاء من تسجيل الشحنة إلكترونيًّا قبل وصولها يجعل عملية الإفراج أكثر انسيابية، وهو ما يقلل فاتورة الانتظار داخل الموانئ، خاصة في حالات الضغط أو ازدحام الحاويات.

أكد أن البوابة الإلكترونية من شأنها أيضًا تحسين تتبع الشحنات وتعزيز دقة مواعيد التسليم، إذ سيتمكن المتعامل من متابعة موقف مستنداته لحظة بلحظة عبر النظام الإلكتروني، مما يساعد الشركات على تحسين خطط التشغيل والإنتاج وإدارة المخزون. وحول استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن جميع الشركات ستستفيد بالقدر نفسه من تيسير الإجراءات، ولا فارق بين كيان كبير أو صغير طالما أن العملية أصبحت مؤتمتة بالكامل وتعتمد على إدخال البيانات بطريقة موحدة ومعايير ثابتة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه التطبيق في بدايته، أوضح أن أغلب المتعاملين في السوق باتوا يعتمدون بالفعل على الأنظمة الرقمية، وأن الشركات لم يعد لديها صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. واعتبر أن التحدي الوحيد قد يكون مقتصرًا على بعض المتعاملين غير المهيئين تقنيًّا، لكنه استبعد أن تكون هذه مشكلة واسعة الانتشار داخل المجتمع التجاري.

وحول تأثير البوابة على حجم الصادرات الصناعية، أشار أحمد زكي إلى أن تبسيط الإجراءات سيعطي دفعة للقطاع الصناعي عبر تقليل الوقت الضائع في الإجراءات الورقية، مما يسمح للمصنعين بتسريع دورات شحن منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.

واعتبر أن القطاع التصديري بشكل عام سيشهد تحسنًا في معدلات التنفيذ، وإن كان تأثير المنظومة لا يمتد إلى التكلفة المباشرة للإنتاج.

وأكد زكي أن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية تستهدف رفع كفاءة المنظومة اللوجستية وتعزيز قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية في التجارة الدولية، معتبرًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس اختيارًا في ظل المنافسة المتزايدة بين الأسواق.

