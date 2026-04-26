بكين تندد: واشنطن تستخدم العقوبات كسلاح ضغط اقتصادي

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 01:10 مساءً - سي إن بي سي_ أعربت الصين، يوم السبت 25 أبريل، عن رفضها للعقوبات الأحادية التي تفرضها أمريكا على شركاتها، ووصفتها بأنها “غير قانونية”.

وقالت سفارة الصين في واشنطن إن التجارة الطبيعية يجب ألا تتأثر، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن “إساءة استخدام” العقوبات لاستهداف الشركات الصينية، بحسب .

وأضاف متحدث باسم السفارة الصينية أن بلاده تحث واشنطن على عدم تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا واستخدامها كأداة ضغط، مطالبًا بوقف فرض العقوبات على الشركات الصينية.

وكانت أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة في الصين، على خلفية شرائها نفطاً إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات.

ووفقاً لما نقلته ، فقد “استهدفت وزارة الخزانة الأمريكة مصفاة “هنجلي للبتروكيماويات” في داليان، والتي وصفتها بأنها من أبرز عملاء إيران في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية”.

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات إضافية على نحو 40 شركة شحن وسفينة، قال إنها تعمل ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الإيراني.

