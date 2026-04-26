محمد العرجاوي: بوابة التجارة الخارجية تفتح الباب لخفض تكاليف الاستيراد

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 05:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، إن إطلاق بوابة إلكترونية تعريفية لإجراءات الاستيراد والتصدير يمثل واحدة من أهم خطوات الإصلاح الإجرائي في منظومة التجارة الخارجية خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن أهميتها تنبع من قدرتها على إتاحة المعلومات الخاصة بالتكاليف والاشتراطات في صورة واضحة ومباشرة، ما يمكّن الموردين الأجانب والمصدرين المحليين من تقييم القدرة التنافسية للسوق المصرية قبل اتخاذ قرار التعامل.

أضاف العرجاوي في تصريحات لحابي، أن البوابة الجديدة لا تستهدف خفض تكلفة الاستيراد بشكل فوري، لكنها تضع الأساس الضروري لهذا الخفض عبر إتاحة المعلومات المحدثة حول الرسوم والتكاليف والإجراءات. وأوضح أن المستثمر الأجنبي يحتاج عند اتخاذ قرار الدخول إلى أي سوق أن يعرف بدقة تكلفة الاستيراد أو التصدير، فإذا وجد تكلفة عادلة مقارنة بالأسواق المنافسة فسيتجه للتعامل، وهو ما تحققه البوابة من خلال الكشف الواضح عن هيكل التكاليف.

تابع العرجاوي، أن توقعات انخفاض التكاليف ليست مرتبطة بنسبة محددة في الوقت الراهن، لأن انعكاس الخطوة على الأسعار سيحتاج فترة تشغيل فعلية، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن المنظومة الجديدة ستفتح الباب لمراجعة الرسوم والإجراءات، وهو ما قد يؤدي إلى خفض مستويات التكلفة بعد تطبيقها بشكل كامل.

وأكد أن تحقيق الشفافية هو جوهر الإصلاح، إذ تسمح البوابة للجهات المسؤولة برصد ازدواجية الإجراءات أو تكاليف مرتفعة يمكن إعادة تقييمها.

وأوضح أن البوابة ستوفر للدولة رؤية شاملة لمسار كل إجراء مرتبط بالعمليات التجارية، مما يساعد على إلغاء ما لا تضيف قيمته، وإعادة دراسة التكاليف المرتفعة، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين سلاسل الإمداد.

أشار إلى أن أي إصلاح في سلاسل الإمداد ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد والتصدير، وبالتالي يؤثر على تكلفة الإنتاج المحلي.

وأكد العرجاوي، أن البوابة ستساعد في خفض المصروفات غير المباشرة التي تتكبدها الشركات في الموانئ، مثل التخزين والغرامات، وذلك عبر تمكين المستورد من معرفة المتطلبات المسبقة بدقة قبل وصول الشحنة، وهو ما يمنع التعطل داخل الميناء نتيجة نقص أي أوراق أو مستندات.

قال إن معرفة الإجراءات بشكل مسبق يقلل فترات التعطل ويمنح الشركات قدرة أفضل على التخطيط.

وشدد على أن البوابة ليست نافذة موحدة لتنفيذ الإجراءات، لكنها منصة تعريفية ترشد المستخدم إلى الخطوات الواجب اتباعها والجهات المختصة بكل مرحلة.

أوضح أن الأزمة الأساسية لدى العديد من الشركات كانت في عدم وضوح مسار المعاملة، وهو ما سيعالجه النظام الجديد من خلال توضيح المسار الصحيح وتسلسل الإجراءات.

وفيما يتعلق بتأثير المنظومة على زمن الإفراج الجمركي، قال العرجاوي إن تقليص الوقت المتوقع متوقف على تطبيق الإجراءات بعد تشغيل البوابة فعليًّا، خاصة أن الشركات ستصبح قادرة على تجهيز مستنداتها بشكل صحيح قبل وصول البضائع.

وأشار إلى أن الزمن سيتراجع مع الوقت، لكن من المبكر تحديد نسبة دقيقة الآن، إذ ستظهر نتائج التطبيق على أرض الواقع خلال مراحل لاحقة.

أكد أن تقليل فترات التعطل سيؤدي بدوره إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، خاصة أن جزءًا معتبرًا من التكاليف يرتبط بالتخزين والمخزون والتعطلات.

وأوضح أن تكلفة الاحتفاظ بالمخزون تمثل نحو 25% من إجمالي مصروفات الشركات، وبالتالي فإن أي تحسين في الإجراءات سينعكس بشكل مباشر على هذه النسبة. وحول استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال العرجاوي إن المنظومة لا تميز بين شركة كبيرة أو صغيرة، لأن كلاهما يخضع لمعادلة التكاليف نفسها، وبالتالي فإن كل تخفيض بنسبة 10% مثلًا سينعكس إيجابًا على الطرفين، مما يمنح الشركات الصغيرة قدرة تنافسية أكبر داخل السوق.

وأشار إلى أن تبسيط إجراءات التصدير من خلال البوابة سيزيد القدرة التنافسية للصادرات الصناعية، مما يتيح توسيع حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأكد أن تحسين التنافسية سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض السعر النهائي للمستهلك المحلي، نتيجة تحسن كفاءة الإنتاج.

أضاف العرجاوي أن أبرز تحديات تطبيق البوابة تتمثل في ضرورة تعاون الجهات الحكومية في توفير معلومات دقيقة ومحدثة، مؤكدًا أن الإصلاح الإجرائي وحده غير كافٍ، بل يجب أن يتكامل مع سياسات داعمة مثل تحسين التمويل وتسهيل الوصول إلى الموارد.

