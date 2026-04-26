نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يشتري سندات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا بقيمة 51 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 02:03 مساءً - _ أظهرت إفصاحات مالية نشرت، يوم السبت 25 أبريل، أن الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب اشترى سندات بقيمة لا تقل عن 51 مليون دولار في شهر مارس، وشملت عمليات الشراء عدة قطاعات.

وأشارت نماذج نشرها مكتب الأخلاقيات المهنية الحكومي الأمريكي إلى أن ترامب أجرى 175 معاملة مالية الشهر ⁠الماضي. ولا ‌تتضمن النماذج القيم الدقيقة لكل عملية ⁠بيع أو شراء، بل نطاقاً من القيم لكل منها.

وكانت معظم الأصول التي تسنى الكشف عنها عبارة عن سندات بلدية صادرة ​عن ولايات ⁠ومقاطعات ​ومناطق تعليمية وكيانات ​أخرى لها صلات بوكالات حكومية ‌أو شراكات ⁠بين القطاعين العام والخاص.

وكانت أكبر ​26 معاملة له، التي تراوحت قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار، ⁠عبارة عن ​سندات بلدية أو سندات خزانة أمريكية في الغالب، ​لكن اثنتين من الصفقات المدرجة كانتا ⁠عبارة ​عن شراء عروض شركات من وايرهاوزر وجنرال موتورز. كما استثمر في صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر السندات عالية العائد.

واشترى ترامب سندات شركات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية، ​من جهات إصدار ​تشمل كونستليشن إنرجي وأوكسيدنتال بتروليوم وبرودكوم وإنفيديا وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وبنوك سيتي جروب وجولدمان ساكس وجيه بي ​مورجان تشيس، إلى جانب بوينج.

وتبلغ القيمة الإجمالية القصوى لمشتريات ترامب ‌من السندات عبر جميع فئات الأصول حوالي 161 مليون دولار.

