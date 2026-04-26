واشنطن تعيد سفينة من أسطول الظل إلى إيران تحت الحراسة

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 أبريل 2026 02:56 مساءً - بلومبرج _ اعترضت القوات البحرية الامريكية سفينة خاضعة للعقوبات في بحر العرب، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب لخنق صادرات الطاقة الإيرانية، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الامريكية.

وأفادت القيادة بأن السفينة “إم/في سيفان” (M/V Sevan) تُعد جزءًا من “أسطول الظل” الإيراني، ضمن 19 سفينة فرضت عليها وزارة الخزانة الامريكية عقوبات مؤخرًا، لتورطها في نقل النفط والغاز ومنتجات الطاقة – بينها البروبان والبيوتان – إلى الأسواق العالمية بعائدات تُقدّر بمليارات الدولارات.

وخلال العملية، دفعت واشنطن بمروحية بحرية لاعتراض الناقلة، التي امتثلت للأوامر العسكرية، قبل أن تُجبر على تغيير مسارها والعودة إلى إيران تحت الحراسة، في رسالة واضحة بتشديد الرقابة على خطوط الإمداد الإيرانية.

ووفق البيانات، كانت السفينة تحت المراقبة خلال الأيام الماضية أثناء اقترابها من مضيق هرمز، وهي ناقلة استخدمت سابقًا في شحنات إيرانية، وتديرها شركة “أنكا إنرجي آند لوجيستكس” ومقرها دبي.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع لتضييق الخناق البحري على طهران، حيث أكدت القيادة المركزية الامريكية تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء تطبيق إجراءات الحصار على الموانئ الإيرانية.

بالتوازي، ينعكس هذا التصعيد على المسار الدبلوماسي، بعد إلغاء ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثين امريكيين إلى باكستان لبحث اتفاق محتمل مع إيران، ما يثير شكوكًا متزايدة بشأن فرص استمرار التهدئة بين الطرفين.

