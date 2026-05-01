الصادرات الزراعية تسجل 3.7 ملايين طن في 4 أشهر.. والموالح الأكثر طلبًا

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 مايو 2026 01:59 مساءً - كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.

يأتي ذلك وفقا لبيان رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، في إطار متابعة جهود تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة دولية مرموقة مكنته من النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة النباتية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المركزية المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، للتأكد من مطابقة المحاصيل الزراعية للاشتراطات والمواصفات العالمية، والأسواق المختلفة، فضلا عن التزام المنتجين بمواصفات الجودة المطلوبة.

وأشار فاروق إلى استمرار جهود فتح الاسواق الجديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين للحفاظ على تعزيز صادراتنا الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.

ووفقا للتقرير جاءت الموالح في صدارة قائمة الصادرات المصرية بكميات بلغت نحو 1.7 مليون طن، مما يعزز الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الموالح وعلى رأسها البرتقال عالمياً، كما حققت البطاطس الطازجة أرقاماً متقدمة بواقع 748 ألف طن، تلتها محاصيل البطاطا، في المركز الثالث، والتي سجلت 140 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الخريطة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من مختلف المحاصيل.

وأوضح التقرير أن صادرات الفاصوليا “بنوعيها الطازجة والجافة” قد بلغت نحو 91 ألف طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 45 ألف طن، كما واصلت الفواكه والخضروات المصرية في تسجيل معدلات إيجابية، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والطماطم الطازجة 19 ألف طن، بالإضافة إلى 17 ألف طن من الثوم الطازج.

وأشارت إلى كميات المحاصيل الأخرى التي ساهمت في هذا الإجمالي؛ حيث بلغت صادرات الجوافة 10 آلاف طن، تلتها صادرات الرمان، والمانجو.

