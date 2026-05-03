واردات مصر من القمح ترتفع إلى 5.8 مليون طن خلال 4 أشهر

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 03:13 مساءً - العربية نت _ سجّلت واردات مصر من القمح مستويات قياسية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مع تسارع وتيرة تأمين الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية واستمرار ارتفاعات الأسعار وتكاليف النقل.

بنمو تجاوز 70% على أساس سنوي

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العربية Business”، ارتفعت واردات القمح إلى نحو 5.8 مليون طن منذ بداية العام، مقارنة ب 3.4 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو يتجاوز 70% على أساس سنوي.

كما تخطت الكميات المستوردة أعلى مستوى قياسي مسجل للفترة ذاتها على الإطلاق، والذي تحقق في عام 2024 عند 4.7 مليون طن، مسجلة زيادة إضافية بنحو 23%، ما يعكس تسارع وتيرة التعاقدات.

وكانت مصر قد أنهت عام 2024 بإجمالي واردات بلغ نحو 14.1 مليون طن، في أعلى مستوى سنوي في تاريخها، وبلغ إجمالي واردات البلاد من القمح خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوياته التاريخية بإجمالي 12.3 مليون طن.

وعزا مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية هذه القفزة إلى توجه الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للقمح منذ بداية العام، حيث زاد متوسط السعر بنحو 28 دولاراً للطن ليقترب من 280 دولاراً، مقابل نحو 249 دولاراً في مطلع العام.

الحكومة المصرية كثفت تعاقداتها تحسباً لاستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد

أضاف المصدر أن الحكومة كثفت تعاقداتها تحسباً لاستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة، والتي انعكست بشكل مباشر على تكاليف الشحن.

وبحسب مصدر في إحدى شركات استيراد الحبوب، قفزت تكلفة شحن الحبوب إلى مصر بأكثر من 30% منذ نهاية فبراير، لتسجل نحو 40 دولارًا للطن في المتوسط، مقابل 30 دولارًا قبل اندلاع الأزمة.

حصة الحكومة شكلت نحو 50% من إجمالي الواردات

رفعت الحكومة المصرية حصتها من واردات القمح بشكل ملحوظ خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى نحو 50% من الإجمالي بما يعادل 2.9 مليون طن، مقارنة بحصة لم تتجاوز 29% من واردات الفترة المماثلة من العام الماضي.

في المقابل، تراجعت هيمنة القطاع الخاص الذي كان يستحوذ على أكثر من 70% من الواردات في الفترة المقارنة من العام الماضي.

تتزامن هذه القفزة في الواردات مع انطلاق موسم توريد القمح المحلي منذ منتصف أبريل، والذي يمتد حتى أغسطس المقبل، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج.

الحكومة تتوقع نمو الإنتاج المحلي إلى 9.8 مليون طن في الموسم الحالي

وتتوقع الحكومة أن يرتفع إنتاج القمح المحلي بنحو 6.5% على أساس سنوي ليصل إلى 9.8 مليون طن في الموسم الحالي، بدعم من زيادة المساحات المزروعة بنسبة 19% لتقترب من 3.7 مليون فدان.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 20 مليون طن من القمح، يُوجَّه نصفها تقريباً لمنظومة الخبز المدعوم، بينما يغطي القطاع الخاص باقي الاحتياجات لقطاعات المخابز والصناعات الغذائية.

