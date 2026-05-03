وزير الشباب والرياضة يلتقي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية لتعزيز التعاون المصري الروسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 04:24 مساءً - التقى جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، بكلا من "  ألكسندر فينوكوروف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال ورئيس مجموعة ماراثون الاستثمارية وماراط فيليبوف أمين عام المجلس الرئاسي بالاتحاد الروسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة، و نائب رئيس اللجنة الأولمبيةالروسية و ياسين منصور.

 

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الرياضي بين البلدين وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الرياضة والشباب .

 

 

كما تطرق اللقاء الي كيفية تحقيق الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة وتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الروسي في مجال رفع الاثقال والجمباز و مختلف الرياضات واقامة الماراثونات، كما تم الاتفاق على تبادل إقامة المعسكرات بين البلدين ، في مختلف الألعاب وايضا الاستعانة بتأهيل المدربين المصريين في الألعاب التي تتميز وتتفوق بها روسيا.

 

امير السيد

