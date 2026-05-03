علاء فاروق يستقبل وزيري العمل والمجالس النيابية ومحافظ الجيزة في جولة تفقدية للمتحف الزراعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 04:24 مساءً - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، كلاً من حسن الرداد، وزير العمل، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك في زيارة تفقدية للمتحف الزراعي المصري بالدقي وفعاليات معرض زهور الربيع.

وخلال الجولة، تفقد المسؤولون أروقة المتحف الزراعي، الذي يُعد صرحاً تاريخياً يوثق ذاكرة الزراعة المصرية عبر العصور، حيث أشادوا بالمقتنيات النادرة التي يضمها المتحف، والجهود المبذولة مؤخراً لتطويره والحفاظ على هويته المعمارية والتراثية، كواحد من أهم المتاحف المتخصصة في العالم.

ويُعد المتحف الزراعي المصري بالدقي، الذي تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، ثاني أهم متحف زراعي في العالم بعد متحف بودابست، كما يُعد سجلاً حياً يضم مجموعات نادرة من البذور والأدوات الزراعية التاريخية التي تعود لآلاف السنين، مما يجعله قبلةً للباحثين ومنارةً تعليميةً تهدف إلى ربط الأجيال الجديدة بهويتهم الزراعية العريقة...كما شملت أعمال التطوير الأخيرة تحديث قاعات العرض، وتطوير النظم الأمنية والإضاءة بما يليق بمكانته الدولية...وعلى هامش الزيارة، تفقد السادة المسؤولون فعاليات معرض زهور الربيع في دورته الحالية، حيث اطلعوا على أحدث ما توصل إليه قطاع الزهور ونباتات الزينة وتكنولوجيا تنسيق الحدائق.

ويُعد معرض زهور الربيع الحدث السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، حيث يمثل منصةً اقتصاديةً وتجاريةً تجمع كبار المنتجين والمصدرين وأصحاب المشاتل...كما تكمن أهمية المعرض في دورته الحالية في كونه نافذةً لتسويق منتجات نباتات الزينة والزهور، التي تمثل قطاعاً واعداً للتصدير، بالإضافة إلى دوره في نشر ثقافة التجميل البيئي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال "اللاندسكيب" ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأصول التاريخية التابعة لها، وفتح آفاق التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الوعي الثقافي والزراعي.

كما أبدى السادة المشاركون في الجولة إعجابهم بمستوى التنظيم في المعرض، مؤكدين على دوره في دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وأهمية الربط بين الموروث الزراعي المصري وتوجهات الدولة الحديثة في استصلاح الأراضي وتنمية الريف المصري الجديد. ووجّه السادة الحضور الشكر للقائمين على المتحف والمعرض، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لإبراز الوجه الحضاري لمصر ودعم قطاع الزراعة كركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة.