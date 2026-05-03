صندوق مكافحة الإدمان: تخريج 100 متعاف جديد من التعاطي بمركز العزيمة التابع للصندوق في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 04:24 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 24 وحتى يوم 30 أبريل 2026 استقبل المهندس عمرو لاشين ، محافظ أسوان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتعزيز جهود التعاون المشترك بين المحافظة والصندوق لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وذلك بحضور مدحت وهبه المستشار الاعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية تناول اللقاء توفير خدمات العلاج المجانى للمرضى من خلال مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان ،إلى جانب تكثيف مبادرات وحملات توعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية ، خاصة الشباب لرفع الوعى بمخاطر الإدمان وتأثيراته الصحية والإجتماعية.

وفي إطار الحرص على دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، سلَّم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة عقود لإنشاء مشروعات تجارية صغيرة ،وذلك بعد تلقيهم كافة خدمات العلاج والتأهيل بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بأسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، ويهدف ذلك إلى مساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع. وشهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،فاعلية كبرى بمكتبة مصر العامة بأسوان تحت عنوان "ملتقى التطوع والمبادرات الشبابية"حول تعزيز الجهود لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان. وتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية من الشئون المعنوية عن أرض الفيروز وعودة سيناء لحضن مصر الغالية ،كما تم عرض أفلام عن إنجازات مبادرات "لا للإدمان.. أسوان بشبابها أجمل " ،بمشاركة الكيانات الشبابية والروابط النوبية والقيادات التنفيذية والطبيعية والأزهر والكنيسة وجامعة أسوان وممثلي الوزارات المعنية. وزار المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمدينة أسوان الجديدة بالشراكة مع جامعة أسوان، وكان في استقباله الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وشهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فاعلية تخريج 100 متعافي جديد من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان . ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور العلاجي ضمن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها حاليا. وسلّم المهندس عمرو لاشين والدكتور عمرو عثمان المتعافين شهادات التكريم، وحثهم على الاستمرار في التعافي والابتعاد عن الإدمان، في ظل ما يتوافر لهم من الرعاية الكاملة ،والتقى المحافظ ومدير صندوق مكافحة الإدمان بمجموعة من المتعافين واستمع لتجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، حيث أعرب المتعافون عن سعادتهم بالرعاية المتكاملة التي يحصلون عليها داخل مراكز العزيمة ، من حيث توفير كافة الخدمات العلاجية وبرامج التأهيل بأعلى معايير الجودة مجانا فضلا عن توفير برامج التدريب على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب ، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين .

وشارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في فعاليات الملتقى الذى نظمه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان لدمج المتعافين من الإدمان .

كما تم تنفيذ 315 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3370 مريض من خلال 35 مركز علاجي في 20 محافظة حتى الآن ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة .