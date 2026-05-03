نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. أولوية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 مايو 2026 03:13 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مُواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. مشددا على ضرورة مُتابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن ما يتعلق بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الأكثر احتياجًا وملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مُخطط ورؤية مصر 2030.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع ضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع مع رئيس الوزراء الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب خلال شهر مايو الجاري، في ظل ما يُجسده المشروع من عمق التعاون بين مصر وشركائها الدوليين، ويُسهم في دعم جهود التنمية وبناء القدرات في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية مُتكاملة تستوعب طلابًا من مُختلف الدول الإفريقية والدول الفرانكوفونية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. أولوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.