أسعار الذهب تقفز 3% بدعم تراجع الدولار وآمال التهدئة في الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 04:07 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3% اليوم الأربعاء، مدعومةً بضعف الدولار، في حين ساهم تراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.1% إلى 4698.55 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.1% إلى 4713.10 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتاً عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال كيلفين وونغ، محلل السوق الأول في أواندا لرويترز: “ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال سارياً، على الرغم من الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع”.

وتراجعت أسعار الدولار والنفط الخام بعد أن أشار ترامب إلى إمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

اتفاق محتمل يتضمن رفع القيود من الجانبين على العبور عبر مضيق هرمز

ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى جعل المعادن المسعّرة بالدولار أقل كلفةً لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع معدلات الفائدة. وفي حين يُعد الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائداً أكثر جاذبيةً، مما يقلص الإقبال على الذهب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أمس إن “العملية ملحمة الغضب انتهت”.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد لا يزال مرناً بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي على حالها، أو ما إذا كان تراجع سوق العمل قد يعيد إحياء الدعوات لخفض معدلات الفائدة.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي