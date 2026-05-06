اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية عبر قطاع البترول المصري

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 04:07 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في الجمهورية اللبنانية، من خلال قطاع البترول المصري ممثلاً في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز “TGS”.

وقع الاتفاقية كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن الجانب المصري، والدكتور جوزيف الصدي، وزير الطاقة والمياه، عن الجانب اللبناني، وذلك بحضور عدد من قيادات قطاع البترول المصري، والطاقة والبترول اللبناني، والسفير الدكتور علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما قطاع الطاقة، مؤكداً أنها تُعد ترجمة فعلية لنتائج الزيارة التى قام بها إلى بيروت في ديسمبر الماضي، والتي تعطى أولوية للتعاون في مجال الطاقة وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال الحيوي خدمة للشعب اللبناني الشقيق.

أضاف أن قطاع البترول المصري يضع خبراته الفنية المتخصصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي في خدمة الأشقاء في لبنان، في إطار عمل تكاملي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحرص مصر على دعم قدرات لبنان الشقيق ورفع كفاءة وتأهيل بنيته التحتية في مجال الغاز ومن ثَم استدامة إمدادات الطاقة.

ولفت المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الاتفاقية تأتي لتؤكد استعداد شركات البترول المصرية وقدرتها علي تنفيذ مشروعات متخصصة خارج مصر اعتماداً على ما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في تشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي وفقاً للمعايير العالمية، وبما يعزز كذلك من قطاع البترول المصري إقليمياً في مشروعات البنية التحتية للغاز.

وأوضح وزير البترول أنه بموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز “TGS” تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بقطر 24 بوصة وبطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها.

وأضاف بدوي أن الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية، وتحديث أنظمة التحكم الآلي PLC، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات SCADA، بالإضافة إلى أعمال الحماية الكاثودية، وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدًا لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة وموثوقية عالية.

