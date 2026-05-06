ضبط شخصين لاتهامهما بالتحرش بفتاة أثناء استقلال دراجة نارية بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 04:24 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية خلف آخر بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بالطريق العام بمحافظة سوهاج.

بالفحص، أمكن تحديد الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها وقت ارتكاب الواقعة ومرافقه مرتكب الواقعة، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

