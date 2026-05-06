اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومى الألماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 04:24 مساءً -

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأربعاء ٦ مايو اتصالاً هاتفياً من السيد جونتر زاوتر مستشار الأمن القومى الألماني.

ثمن الوزير عبد العاطي خلال الاتصال العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيراً إلى الرغبة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين. كما أكد على أهمية مواصلة دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة فى المجالين الاقتصادى والتجارى.

وتناول الاتصال التطورات الاقليمية المتلاحقة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئول الألماني على الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد واحتواء التوتر، مؤكداً الأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة جميع الشواغل.

ومن جانبه، ثمن المسئول الألماني الدور المصري الداعم لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الاقليمى، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتطويرها إلى آفاق أرحب، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.