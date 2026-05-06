السفارة البريطانية: اليوم محطة بارزة في مستقبل قطاع النقل بمصر مع بدء تشغيل المونوريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 05:55 مساءً - سمر السيد _ قال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة إن اليوم يمثل محطةً بارزة في مستقبل قطاع النقل في مصر، مع بدء تشغيل مونوريل شرق القاهرة ونقل الركاب ضمن أحد أكثر مشروعات النقل الحضري طموحًا في المنطقة.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة تفخر بكونها جزءًا من هذا المشروع الرائد، حيث تم تجميع القطارات واختبارها في منشآت ديربي التابعة لشركة Alstom في بريطانيا، بما يسهم في ربط المجتمعات المتنامية في القاهرة الكبرى بمنظومة نقل حديثة وموثوقة ومستدامة.

وتابع أن هذه القطارات تأتي ضمن عقد بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني لإنشاء وتشغيل شبكة المونوريل الجديدة في مصر، بدعم من وكالة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، في واحدة من أكبر عمليات التمويل التي قدّمتها الوكالة لمشروع بنية تحتية خارج المملكة المتحدة.

وقال البيان إن المونوريل باعتباره الأول من طراز Innovia في أفريقيا، صُمّم النظام ليستوعب ما يصل إلى 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه، لخدمة مدينة يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، بما يتيح رحلات أسرع، ويخفف من الازدحام المروري، ويدعم التنقل الأخضر منخفض الانبعاثات.

ويمثّل هذا المشروع نموذجًا قويًا للتعاون بين المملكة المتحدة ومصر، بما يدعم فرص العمل في بريطانيا ويحقق أثرًا ملموسًا للمواطنين في مصر.

وأكدت المملكة المتحدة فخرها برؤية هذا المشروع يتحقق على أرض الواقع، في إطار التزام البلدين المشترك بالنمو الأخضر والتنمية المستدامة.

