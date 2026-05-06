التصديري للصناعات الطبية يناقش تعميق التصنيع المحلي وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 05:55 مساءً - نظم المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور محيي حافظ، ورشة عمل بعنوان: «تعزيز صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية إلى أفريقيا.. السياسات واللوائح والنفاذ للأسواق»، فى إطار مبادرة «معًا للتصدير»، وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل الاستراتيجية التي يتبناها المجلس؛ لتعريف المصدرين بالفرص الواعدة في القارة السمراء، واطلاعهم على أحدث المستجدات في التشريعات واللوائح الدولية، وصولاً إلى الهدف القومي بتحقيق 3 مليارات دولار صادرات طبية بحلول عام 2030.

شهدت الورشة حضورًا مميزًا من قيادات الدولة وممثلي الهيئات المعنية، على رأسهم الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير محمد صفوت، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور خالد عليان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور محمد سعيد، رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية.

رئيس المجلس: نمتلك فرصًا واعدة للتصدير ونستهدف الوصول بصادراتنا إلى 3 مليارات دولار 2030

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن قطاع المستلزمات الطبية يمتلك فرصًا تصديرية واعدة تتخطى قطاع الأدوية، حيث نجح بالفعل في النفاذ إلى خمس قارات.

أشار إلى أهمية «الدبلوماسية الاقتصادية» التي تقودها وزارة الخارجية لفتح آفاق جديدة للمنتج المصري بالأسواق العالمية وهو ما يعكس توجه الدولة لتعظيم الصادرات ووضعه على رأس أولوياتها لعلاج عجز الميزان التجاري، موضحًا أن القطاع يستهدف سد احتياجات السوق المحلي أولاً، والانطلاق بقوة نحو الخارج، ونستهدف الوصول بصادراتنا لـ 3 مليارات دولار عام 2030.

نائب رئيس هيئة الدواء:الهيئة تعتمد مسارات مرنة وتقنيات رقمية لتسريع نفاذ المنتج المحلي عالمياً

استعرض الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أداء سوق الأدوية الذي حقق طفرة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو متسارع وصلت إلى 37% في عام 2025.

ولفت إلى جهود الهيئة في تسهيل إجراءات التسجيل، واعتماد الملف التقني الإلكتروني الموحد (eCTD)، واستحداث مسار التقييم الفني المباشر كبديل لشهادة الـ CE الأوروبية لتسريع النفاذ للأسواق، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات من المستحضرات والمستلزمات الطبية بلغت 1.3 مليار دولار بنهاية 2025، بمعدل نمو 21%.

وكيل المجلس: مستقبل السوق العالمي للمستلزمات الطبية يتغير ويصل نموه في أفريقيا إلى تريليون دولار عام 2032

قدم الدكتور خالد عليان وكيل المجلس عرضاً تحليلياً لمستقبل السوق العالمي للمستلزمات الطبية، متوقعاً أن يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2032، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تمثل الفرصة الأكبر لمصر، حيث تشهد استثمارات هائلة في البنية التحتية الصحية، مع نمو سنوي للصادرات الطبية يقدر بـ 8.4% في أفريقيا

قال إن السوق العالمي يتغير ونحن نشجع شركاتنا لتصنع منتجات تكنولوجية متطورة ذات جودة وتنافسية عالية.

شهدت الورشة تكريم للشركات والرموز التي ساهمت في تعزيز تنافسية المنتج المصري، حيث تم تكريم اسم الراحل الدكتور سامي الحمبولي تقديرًا لدوره التاريخي في إرساء قواعد الجودة والتصدير في قطاع المستلزمات الطبية، والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، لمجهوداته في تطوير اللوائح المنظمة للقطاع، والدكتور شريف عزت رئيس الشعبة السابق، لدوره في تأسيس أول كيان يجمع مصنعي المستلزمات الطبية منذ عام 2005.

كما تم تكريم عدد من شركات القطاع الطبى لحصولها على شهادات دولية ونجاحها في دخول أسواق جديدة في مختلف القارات وزيادة صادراتها لعدة دول وباعتبارها قصص نجاح واعدة، إضافة إلى تكريم وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك تقديرًا لتعاونها المثمر في حل تحديات التصدير.

اختتمت الورشة بالتأكيد على صياغة خارطة طريق مستقبلية تتكامل فيها جهود الجهات الرقابية والدبلوماسية والصناعية، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المستلزمات الطبية، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شارك فى الورشة ممثلين عن هيئة الشراء الموحد، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الدواء المصرية، والتمثيل التجاري، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من رؤساء ومديري شركات التصدير وشركات المستلزمات والأجهزة الطبية، وأعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية.

