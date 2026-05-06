سفير ألمانيا: السوق الأوروبية بحاجة متزايدة للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - سمر السيد_ قال سفير ألمانيا بالقاهرة، يورجن شولتس، إن العلاقات المصرية الألمانية تمتد لعقود طويلة، وتقوم على الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة مساء اليوم الأربعاء، أن هناك طلبًا كبيرًا على العمالة المصرية في السوق الألمانية، متوقعًا استمرار هذا الطلب خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضح أن العمل في ألمانيا يتطلب عدة شروط، من بينها الاعتراف بالشهادات الجامعية التي يحملها المتقدمون للعمل، وإتقان اللغة الألمانية.

وأشار إلى وجود جهود لتخفيف هذه الشروط بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والجهات المعنية بالتبادل العلمي.

