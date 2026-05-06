الوحدة ينتصر واليرموك يغتال فرحة السد

الوحدة ينتصر واليرموك يغتال فرحة السدحقق فريق وحدة صنعاء فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه شباب البيضاء بنتيجة 2-0، اليوم على ملعب الظرافي، في افتتاح الجولة الثانية.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل الوحداوية الشوط الثاني برغبة هجومية أكبر، ليتمكن المدافع عماد الجديمة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 53، قبل أن يحرز زميله البديل سهيل الوصابي الهدف الثاني عند الدقيقة 89،

وبهذا الانتصار، نجح الوحدة في مصالحة جماهيره وتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية وحصد أول ثلاث نقاط في الدوري، في حين تجمد رصيد شباب البيضاء عند ثلاث نقاط.

وفي مباراة ثانية بمأرب، انتزع اليرموك تعادلاً ثميناً بهدف لمثله ليغتال فرحة السد بنقاطها.

وتقدم أصحاب الأرض أولًا عن طريق عباس الخضر في الدقيقة 34، لكن اليرموك عاد في الشوط الثاني عبر أسامة الداهية الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، رفع السد رصيده إلى أربع نقاط، في حين حصد اليرموك أول نقطة له في الدوري بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شعب حضرموت.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية، غدًا الخميس، حيث يلعب أهلي صنعاء مع العروبة في ملعب الظرافي، وتختتم الجولة بعد غد الجمعة بعدة لقاءات، يتصدرها لقاء شعب حضرموت وجاره التضامن، في مباراة ستجمعهما على ملعب بارادم في المكلا.

ويحتضن ملعب الأولمبي في سيئون لقاء اتحاد حضرموت وضيفه المكلا، ويلتقي إتحاد إب ضيفه هلال الحديدة، ويلعب فحمان أبين مع سلام الغرفة.