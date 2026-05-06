وزير الصناعة: إنشاء وحدة رقابة ومتابعة لتيسير إجراءات المستثمرين وضمان تنفيذ القرارات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 مساءً - يارا الجنايني_ قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على تطوير دور الهيئات التابعة لها ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ويعزز قدرتها على دعم المستثمر والمصنع بشكل أكثر فاعلية ووضوحًا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة للرقابة والمتابعة داخل الوزارة، بهدف ضمان ترجمة القرارات والتشريعات إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصدار السياسات فقط.

وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستتولى المتابعة الدورية لكافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والمصانع والمناطق الصناعية، مع إعداد تقارير أسبوعية لقياس مستوى التنفيذ والتقدم المحقق.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تفعيل القرارات الحكومية بشكل عملي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

