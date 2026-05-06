خالد هاشم: برنامج متكامل لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق برنامج متكامل لتحويل المصانع المتعثرة من عبء اقتصادي إلى فرص استثمارية، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لدعم وإعادة تشغيل هذه المصانع، بهدف إعادتها إلى دورة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية تتيح لأصحاب المصانع المتعثرة تقديم ملفاتهم، ليتم دراستها فنيًا وماليًا من خلال خبراء ومقيمين معتمدين لتحديد القيمة الحقيقية لتلك الأصول، إلى جانب وضع آليات لمساندتها وإعادة تشغيلها.

وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستربط بين المستثمرين الباحثين عن فرص استثمار صناعي وبين المصانع المتعثرة، بما يتيح للمستثمر الحصول على أراضٍ ومبانٍ قائمة، وفي بعض الحالات آلات ومعدات، بدلًا من البحث عن أراضٍ جديدة ضمن الطروحات التقليدية.

وأكد أن هذا النموذج يحقق منفعة مزدوجة، حيث يتيح إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وعودتها للإنتاج، وفي الوقت نفسه يوفر للمستثمرين فرصًا جاهزة للتوسع الصناعي، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة في الدولة.

