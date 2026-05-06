وزير الصناعة: التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوطين المادة الفعالة في الأدوية.. قريبًا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 مساءً - يارا الجنايني_ قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن استراتيجية الدولة الصناعية تستهدف العمل على ثلاثة مسارات رئيسية للقطاعات الصناعية، بما يدعم تطوير القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن المسار الأول يشمل الصناعات القائمة بالفعل لكنها تحتاج إلى نمو سريع وتحديث تكنولوجي، مثل صناعة الملابس الجاهزة والمعدات والمشروعات الهندسية، بما يعزز قدرتها التنافسية.

وأضاف أن المسار الثاني يتضمن صناعات تحتاج إلى تعميق وزيادة المكون المحلي فيها، مثل المعدات الكهربائية والكابلات والمنسوجات والصناعات الدوائية، بما في ذلك إنتاج المادة الفعالة، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتوطين صناعة المادة الفعالة للأدوية في مصر.

وأوضح أن المسار الثالث يركز على صناعات يتم بناؤها وتأسيسها حاليًا، مثل صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الإلكترونيات، بهدف تعزيز تواجد مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعات خلال المرحلة المقبلة، وجذب استثمارات كبرى تدعم نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي المتقدم.

