نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصناعة: إطلاق إدارة لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الواعدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 مساءً - يارا الجنايني_ أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة ستبدأ في تفعيل إدارة جديدة لدعم التنمية والتطوير الصناعي، بهدف مساعدة المستثمرين والمصنعين في اتخاذ قرارات الاستثمار الصناعي بشكل أكثر كفاءة ووضوحًا، من خلال توجيههم إلى القطاعات الواعدة والصناعات ذات الأولوية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الإدارة الجديدة ستتولى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصناعي، عبر تحديد الصناعات الأنسب لكل مستثمر، خاصة في مجالات الصناعات الاستراتيجية وإحلال الواردات، إلى جانب توفير دراسات جدوى استرشادية تعكس احتياجات السوق والتكنولوجيا المستخدمة عالميًا.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتكامل مع تعزيز دور مركز تحديث الصناعة المصري، بما يشمل تفعيل مراكز التكنولوجيا الصناعية، وإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عمليات التصنيع، وربطها بالبحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وتحديثه وفق أحدث النظم العالمية خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصناعة: إطلاق إدارة لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الواعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.