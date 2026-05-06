رئيس الوزراء: توسعات كبرى بمجمع نجع حمادي للألومنيوم باستثمارات 900 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة شهدت اليوم توقيع مشروع لتوسعات مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن سنويًا.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع إحدى كبرى الشركات العالمية، ثاني أكبر شركة في قطاع صناعة الألومنيوم، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تُقدر بنحو 900 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه التوسعات تمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

