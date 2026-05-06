خالد هاشم يكشف خريطة القطاعات الصناعية ذات الأولوية في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد وزير الصناعة، خالد هاشم، أن الدولة حددت سبعة قطاعات صناعية رئيسية ذات أولوية ضمن خطط التوسع والتوطين الصناعي، تشمل الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات، والصناعات الدوائية.

وأوضح أن هذه القطاعات تمثل محور الاستهداف في المرحلة المقبلة، من خلال جذب الاستثمارات وكبرى الشركات المحلية والعالمية لتوطين الإنتاج داخل مصر.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية تتكامل مع التوسع في الصناعات التمكينية، والتي تشمل صناعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب معدات محطات المياه وترشيد الاستهلاك، والماكينات والتصنيع المعدني، باعتبارها عناصر أساسية لدعم النمو الصناعي.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الروبوتات تمثل مستقبلًا واعدًا للصناعات التمكينية خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هناك أيضًا تركيزًا على ما يُعرف بالصناعات الاستراتيجية أو “Foundation Industries”، والتي تشمل الحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن غير الحديدية، باعتبارها قطاعات أساسية تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد والصناعة الوطنية، وتسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها وتوسيع استثماراتها فيها خلال المرحلة المقبلة.

