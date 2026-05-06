وزير الصناعة: خطة لتوطين الصناعات التكميلية لدعم إحلال الواردات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 08:55 مساءً - يارا الجنايني_ أكد وزير الصناعة، خالد هاشم، أن استراتيجية الدولة الصناعية تشمل التركيز على الصناعات التكميلية، موضحًا أنها تضم مكونات وقطاعات مشتركة تخدم صناعات متعددة، مثل مستلزمات الكهرباء، والسباكة، ومكونات الاستنباط الصناعي وغيرها من الصناعات الوسيطة.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه الصناعات تمثل أهمية خاصة في إطار خطة إحلال الواردات، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات المحلية عليها بشكل كبير، وما يستتبعه ذلك من استيراد جزء من احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة لتوطين هذه الصناعات داخل مصر.

وأكد أن هذا التوجه يستهدف تقليل الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يدعم سلاسل الإمداد الصناعية ويرفع من تنافسية القطاع الصناعي المصري خلال الفترة المقبلة.

