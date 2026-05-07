نعرض لكم الان تفاصيل خبر سفير ألمانيا: طلب مرتفع على العمالة المصرية واستمراره خلال 10 سنوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 11:55 صباحاً - سمر السيد_ قال يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن هناك طلبًا كبيرًا في بلاده لاستقدام العمالة المصرية، متوقعًا استمرار هذا الطلب خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة مساء اليوم الأربعاء، أن السوق الألمانية تتطلب عدة شروط للعمل بها، من بينها الاعتراف بالشهادات التي يحملها الراغبون في العمل، إلى جانب إتقان اللغة الألمانية.

وأشار إلى وجود جهود حالية لتخفيف هذه الشروط بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والجهات المعنية بالتبادل العلمي.

وأوضح أن ملف الهجرة يمثل أولوية لألمانيا والاتحاد الأوروبي، وينقسم إلى محورين: الأول مكافحة الهجرة غير الشرعية، والثاني فتح المجال أمام العمالة الماهرة، مع تقديم المشورة للراغبين في العمل بألمانيا.

وأكد تحقيق نتائج إيجابية في ملف استقدام العمالة الماهرة خلال الفترة الأخيرة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير ألمانيا: طلب مرتفع على العمالة المصرية واستمراره خلال 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.