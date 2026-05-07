اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة ستراسبورج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة ستراسبورج ورايو فاليكانو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2025–2026، في مواجهة حاسمة يسعى من خلالها الفريق الفرنسي لقلب الطاولة وحجز مقعد في المباراة النهائية.

نتيجة مباراة الذهاب بين ستراسبورج ورايو فاليكانو في دوري المؤتمر الأوروبي

يدخل ستراسبورج المباراة وهو يطمح لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة (1 - 0)، حيث يأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور على ملعب دو لامينو لتحقيق انتصار يضمن له العبور، مستنداً إلى نتائجه الإيجابية الأخيرة التي حققها في المسابقة.

في المقابل، يدخل رايو فاليكانو اللقاء بأفضلية الهدف الذي سجله في ملعبه، ويسعى الفريق الإسباني لتأمين دفاعاته والخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل التاريخي لنهائي البطولة، معتمداً على توازن أداء الفريق في المباريات الخارجية.

القنوات الناقلة لمباراة ستراسبورج ضد رايو فاليكانو

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 4 HD، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق نوفل باشي.

موعد مباراة ستراسبورج ضد رايو فاليكانو

تُقام مباراة ستراسبورج ورايو فاليكانو اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبتوقيت مكة المكرمة.