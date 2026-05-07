الكتاكيت بكام؟.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - شهدت أسواق الدواجن، حالة من الاستقرار الواضح خاصة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 مايو 2026 وهو عمر يوم، سواء داخل بورصة الدواجن أو لدى الشركات، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار البط صغير السن دون تغيّرات تُذكر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند مستويات متقاربة، حيث تراوح داخل بورصة الدواجن بين 20 و25 جنيهًا.

بينما سجل كتكوت الأبيض "قطعان" نطاقًا سعريًا بين 12 و12.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

تنوعت أسعار الكتاكيت بأنواعها المختلفة داخل السوق، حيث جاءت كالتالي: