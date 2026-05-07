الكتاكيت بكام؟.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - شهدت أسواق الدواجن، حالة من الاستقرار الواضح خاصة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 مايو 2026 وهو عمر يوم، سواء داخل بورصة الدواجن أو لدى الشركات، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار البط صغير السن دون تغيّرات تُذكر.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
- استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند مستويات متقاربة، حيث تراوح داخل بورصة الدواجن بين 20 و25 جنيهًا.
- بينما سجل كتكوت الأبيض "قطعان" نطاقًا سعريًا بين 12 و12.5 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
تنوعت أسعار الكتاكيت بأنواعها المختلفة داخل السوق، حيث جاءت كالتالي:
- سجل سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا.
- بينما سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 18 إلى 19 جنيهًا.
- تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 17 إلى 18 جنيهًا.
- أيضًا سعر كتكوت روزي بيور من 16 إلى 17 جنيهًا.
- سجل سعر كتكوت أربو من 25 إلى 26 جنيهًا.
- كما أن سعر كتكوت كب سجل نحو 25 جنيهًا.
- فيما سجل أيضًا سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيهًا.
- أيضًا وصل سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
- بينما وصل أيضًا سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
- بلغ أيضًا سعر كتكوت إي آر نحو 25 جنيهًا.