علوم وتكنولوجيا

الكتاكيت بكام؟.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7...

0 نشر
0 تبليغ

الكتاكيت بكام؟.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - شهدت أسواق الدواجن، حالة من الاستقرار الواضح خاصة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 7 مايو 2026 وهو عمر يوم، سواء داخل بورصة الدواجن أو لدى الشركات، وذلك بالتزامن مع ثبات أسعار البط صغير السن دون تغيّرات تُذكر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

  • استقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم عند مستويات متقاربة، حيث تراوح داخل بورصة الدواجن بين 20 و25 جنيهًا.
  • بينما سجل كتكوت الأبيض "قطعان" نطاقًا سعريًا بين 12 و12.5 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

تنوعت أسعار الكتاكيت بأنواعها المختلفة داخل السوق، حيث جاءت كالتالي:

  • سجل سعر كتكوت ساسو بيور من 19 إلى 20 جنيهًا.
  • بينما سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 18 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 17 إلى 18 جنيهًا.
  • أيضًا سعر كتكوت روزي بيور من 16 إلى 17 جنيهًا.
  • سجل سعر كتكوت أربو من 25 إلى 26 جنيهًا.
  • كما أن سعر كتكوت كب سجل نحو 25 جنيهًا.
  • فيما سجل أيضًا سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيهًا.
  • أيضًا وصل سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بينما وصل أيضًا سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ أيضًا سعر كتكوت إي آر نحو 25 جنيهًا.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا